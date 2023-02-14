"أوبك" ترفع من توقعاتها بشأن الطلب العالمي على النفط

وقالت "أوبك" في تقريرها الشهري، إن: "مفتاح نمو الطلب على النفط في عام 2023 سيكون عودة الصين من القيود المفروضة على الحركة وتأثير ذلك على البلاد والمنطقة والعالم".وتوقعت "أوبك" "ارتفاع طلب الصين على النفط بمقدار 590 ألف برميل يوميا في 2023 بعد تراجعه في 2022".وأشارت إلى أن "القلق يتعلق بعمق ووتيرة التعافي الاقتصادي في الصين وما يترتب على ذلك من تأثير على الطلب على النفط".وبدت أوبك "متفائلة إزاء آفاق الاقتصاد العالمي إذ رفعت توقعاتها لنمو الطلب في عام 2023. لكنها قالت أيضا إن التباطؤ النسبي لا يزال واضحا في إشارة إلى ارتفاع التضخم وتوقعات المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة".وأظهر التقرير أيضا أن "إنتاج أوبك من النفط الخام تراجع في كانون الثاني بعد أن تعهد تحالف أوبك+ الأوسع نطاقا بخفض الإنتاج لدعم السوق. وانخفض الإنتاج في السعودية والعراق وإيران، مما عوض الزيادات في دول أخرى".وقالت أوبك إن "إنتاجها من النفط الخام في كانون الثاني تراجع 49 ألف برميل يوميا إلى 28.88 مليون برميل يوميا".