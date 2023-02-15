أسعار النفط تعاود الانخفاض.. برنت أدنى من 86 دولاراً للبرميل

السومرية نيوز – اقتصاد



تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة يوم الأربعاء بعد انخفاضها بأكثر من دولار للبرميل في الجلسة السابقة، إذ أشارت بيانات بالقطاع إلى زيادة أكبر من المتوقع بكثير في مخزونات الخام الأميركية.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتا إلى 85.38 دولار للبرميل بحلول الساعة 0111 بتوقيت جرينتش، فيما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 19 سنتا إلى 78.87 دولار.



ارتفعت مخزونات الخام الأمريكية بنحو 10.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في العاشر من فبراير شباط، بحسب مصادر بالسوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأميركي يوم الثلاثاء.