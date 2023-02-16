الصين تكشف عن حجم وارداتها من النفط العراقي

كشفت السفارة الصينية لدى بغداد، اليوم الخميس، عن حجم وارداتها من النفط العراقي خلال العام الماضي 2022.

وقالت السفارة في منشور على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "في عام 2022، استوردت الصين 55.49 مليون طن من النفط الخام من العراق".



وأضافت أن "قيمة الاستيراد النفطي من العراق بلغت 39.04 مليار دولار بزيادة قدرها 47.49% على أساس سنوي".