عالمياً.. تراجع أسعار الدولار مع ترقب قرارات البنك الأمريكي

وانخفضت أسعار الدولار أمام اليورو والجنيه الإسترليني، إذ تعيد السوق ترتيب أوضاعها قبيل عطلة نهاية أسبوع طويلة وتنتظر مؤشرات على خطة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لمواصلة مكافحة التضخم الذي لا يزال مرتفعا.وتراجع مؤشر الدولار في أحدث تداولاته بنسبة 0.24% إلى مستوى 103.83 بعدما بلغ في وقت سابق 104.67 وهو أعلى مستوياته منذ السادس من يناير.وصعد الإسترليني بنسبة 0.48% إلى 1.2044 دولار بينما ارتفع اليورو بنسبة 0.22% إلى مستوى 1.0696 دولار بعدما هبط في وقت سابق إلى 1.06125 دولار مسجلا أدنى مستوياته منذ السادس من يناير.