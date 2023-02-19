البنك المركزي يفرض المنصة الالكترونية على جميع المصارف وشركات الصيرفة (وثيقة)

وقال البنك بحسب وثيقة موجهة الى جميع المصارف المجازة وشركات الصرافة كافة وشركات التوسط ببيع العملة الأجنبية المجازة كافة اطلعت السومرية نيوز عليها، انه "توجب اعتماد المنصة الالكترونية للبيع النقدي للعملة الأجنبية اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 20/2/2023".وأضاف انه "سيتم حرمان المصرف او الشركة التي لا تستخدم المنصة المذكورة من الحصول على حصتها الأسبوعية من النقد (الدولار)".