أسعار النفط.. برنت يلامس الـ83 دولاراً للبرميل

,يأتي ذلك في الوقت الذي أدت فيه زيادة الإمدادات في الولايات المتحدة وتوقعات زيادة أسعار الفائدة إلى الحد من التفاؤل بشأن تعافي الطلب في الصين.وهبط خام برنت تسعة سنتات أو 0.1 في المئة إلى 82.91 دولار للبرميل بحلول الساعة 0051 بتوقيت غرينتش.وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر مارس/آذار 76.40 دولار للبرميل مرتفعا ستة سنتات. وانخفضت تعاقدات أبريل / نيسان تسعة سنتات إلى 76.46 دولار.وانخفض خاما برنت وغرب تكساس عند الإغلاق الأسبوع الماضي بنحو أربعة في المئة بعد أن أعلنت الولايات المتحدة ارتفاع مخزونات النفط الخام والبنزين.وأعلنت واشنطن أيضا خططا لسحب 26 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي مما قد يؤدي إلى زيادة المخزونات في كوشينغ بولاية أوكلاهوما وهي نقطة تسليم عقود خام غرب تكساس الوسيط حتى مايو /أيار وذلك حسبما قال محللو إنرجي أسبكتس في مذكرة.