اسعار صرف الدولار في الاسواق العراقية

السومرية نيوز – اقتصاد



تنشر السومرية نيوز، اليوم الخميس، اسعار صرف الدولار مقابل الدينار في الاسواق العراقية.

وبلغت أسعار بيع الدولار، 150000 دينار لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 149500 دينار لكل 100 دولار.

في وقت سابق، اعلن البنك المركزي العراقي تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة الماليَّة 1300 دينار لكل دولار وبيعه بـ(1310) دينار لكل دولار إلى المصارف من خلال المنصة الإلكترونية، ويباع بـ(1320) دينار لكل دولار من المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية للمستفيد النهائي.