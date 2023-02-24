أسعار النفط تعاود الارتفاع.. برنت يلامس الـ83 دولاراً

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت عند التسوية 1.61 دولار، أو 2%، إلى 82.21 دولار للبرميل، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.44 دولار، بما يعادل 2%، إلى 75.39 دولار للبرميل عند التسوية، منهية سلسلة خسائر استمرت لست جلسات.تأتي تلك الزيادة على خلفية اعتزام روسيا خفض صادراتها النفطية من موانئها الغربية بنحو 25% الشهر المقبل، متخطية تخفيضات الإنتاج المعلنة سابقا البالغة 500 ألف برميل يوميا.وتوقع محللون نقصًا في سوق النفط ودعما للأسعار بفضل خفض الإنتاج الروسي وإعادة فتح الصين.ارتفع مؤشر الدولار للجلسة الثالثة على التوالي، بعد أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، ويجعل الدولار القوي النفط المقوم بالعملة الأميركية أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى، مما يخفض الطلب.وقد خسر كلا الخامين القياسيين أكثر من دولارين في الجلسة السابقة بسبب التوقعات بمزيد من الرفع لأسعار الفائدة.كما تعرض النفط لخسارة بعد أن كشفت بيانات حكومية أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة ارتفعت للمرة التاسعة على التوالي الأسبوع الماضي، مما أثار مخاوف بشأن الطلب.قفزت ارتفاع مخزونات النفط الخام 7.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 17 فبراير، وهو ما يزيد على ثلاثة أمثال ما توقعه محللو وكالة رويترز.