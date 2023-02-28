أسعار النفط تعاود الارتفاع في الأسواق العالمية

السومرية نيوز - اقتصاد

صعدت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الثلاثاء، لكن أسعار الذهب الأسود تتجه نحو تسجيل خسائر شهرية، ويأتي ارتفاع أسعار النفط على الرغم من ارتفاع الدولار.







في حين صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.79% إلى 83.10 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

وبحلول الساعة 10:58 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 0.83% إلى 76.31 دولار للبرميل.في حين صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.79% إلى 83.10 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".