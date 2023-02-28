أسعار صرف الدولار في أسواق العراق اليوم

السومرية نيوز - اقتصاد



تنشر السومرية نيوز، اليوم الثلاثاء، أسعار صرف الدولار مقابل الدينار في الأسواق العراقية.

أسعار بيع الدولار ، 152500 دينار لكل 100 دولار ، سجَّلت أسعار شراء الدولار 152000 دينار لكل 100 دولار.



في وقت سابق ، أعلن البنك المركزي العراقي تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي ، إذ بلغ سعر الدولار من وزارة الماليّة 1300 دينار لكل دولار وبيعه بـ (1310) دينار لكل دولار إلى دولار المنصة ، ويباع بـ (1320) دينار لكل دولار دولار من العملات المالية المصرفية للمستفيد النهائي.