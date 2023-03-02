البنك المركزي يلزم شركات التحويل المالي بسعر صرف 1320 ديناراً للدولار (وثيقة)

وبحسب وثيقة صادرة من البنك المركزي إلى الوكلاء الرئيسين لشركات التحويل المالي العالمية، أطلعت عليها السومرية نيوز، أنه "تقرر إلزامكم باعتماد سعر الصرف الرسمي 1320 ديناراً للدولار للمستفيد النهائي للحوالات الواردة والصادرة استناداً إلى التعليمات الصادرة بهذا الشأن".وأضافت الوثيقة، أن "الطلبات سوف تقبل لغرض تعزيز الأرصدة مع الشركات وفقاً لضوابط التحويل الخارجي لسنة 2023".الوثيقة ادناه: