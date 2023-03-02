مصرف حكومي يوجه فروعه ببيع الدولار خلال يومي الجمعة والسبت

وذكر بيان للمصرف ورد لـ السومرية نيوز، أنه "يعلن توجيه فروعه المعنية ببيع الدولار بالدوام خلال يومي الجمعة والسبت لغرض استقبال المسافرين، علما ان الفروع المخصصة هي عشرة فروع في جانبي الكرخ والرصافة".واشار البيان الى ان "الفروع هي (ارخيته/ الملعب/ الامام الاعظم/ المحمودية/ البياع/ المأمون/دجلة/ ثورة العشرين/ الشعلة/ الكرخ)".