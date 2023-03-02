العقود الآجلة لخام "برنت" تتجاوز 85 دولاراً للبرميل

وبحلول الساعة 13:08 بتوقيت غرينتش، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم مايو 2023، بنسبة 0.26%، لتصل إلى 84.53 دولارا للبرميل، وبحلول الساعة 16:31 بتوقيت غرينتش، ارتفعت التكلفة بنسبة 0.82%، لتصل إلى 85 دولارا للبرميل.وبحلول الساعة 16:40 بتوقيت غرينيتش، ارتفعت التكلفة لخام برنت إلى 0.94%، ليصل سعره إلى 85.1 دولارا.وفي الوقت نفسه، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأميركي تسليم أبريل 2023، بنسبة 1.16%، لتصل إلى 78.59 دولارا للبرميل.وتعود أسعار النفط الخام للارتفاع من جديد خلال تعاملات اليوم الخميس 2 مارس، لتواصل حصد المكاسب للجلسة الثالثة على التوالي، وكانت أسعار النفط الخام قد أنهت تعاملاتها، أمس الأربعاء 1 مارس، على ارتفاع لتواصل حصد المكاسب للجلسة الثانية على التوالي، مسجلة أعلى مستوى في أسبوعين.