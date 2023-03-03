أسعار النفط تعاود الانخفاض في الأسواق العالمية

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 32 سنتا، بما يعادل 0.38%، إلى 84.43 دولار للبرميل. وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 31 سنتا، أو 0.40%، أيضا، إلى 77.85 دولار للبرميل.وعلى الرغم من انخفاضه اليوم الجمعة، ارتفع خام برنت بنحو 1.6%، منذ بداية الأسبوع وهو في طريقه لتسجيل ثاني مكسب أسبوعي، في حين قفز الخام غرب تكساس الوسيط نحو 2%، بعد خسارة ضئيلة في الأسبوع السابق، بفضل الآمال في نمو قوي لطلب الوقود بالصين، أكبر مستورد للنفط في العالم.وعلى الرغم من انخفاضه اليوم الجمعة، ارتفع خام برنت بنحو 1.6%، منذ بداية الأسبوع وهو في طريقه لتسجيل ثاني مكسب أسبوعي، في حين قفز الخام غرب تكساس الوسيط نحو 2%، بعد خسارة ضئيلة في الأسبوع السابق، بفضل الآمال في نمو قوي لطلب الوقود بالصين، أكبر مستورد للنفط في العالم.