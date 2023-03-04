أسعار الذهب في الأسواق العراقية

وسجلت سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 405 آلاف دينار، وسعر الشراء 401 ألف دينار في العاصمة بغداد.كما أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل ارتفاعا عند 375 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 371 ألفا.