أسعار النفط تعاود الانخفاض عالمياً

وجرى تداول عقود خام برنت الآجلة منخفضة 50 سنتا أو 0.6% إلى 85.33 دولار للبرميل في الساعة 0147 بتوقيت غرينتش.وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 46 سنتا أو 0.6% إلى 79.22 دولار للبرميل، نقلاً رويترز.وتراجعت توقعات النمو بالصين والتي يجري متابعتها عن كثب عن المستوى المستهدف في العام الماضي البالغ 5.5% وجاءت عند الحد الأدنى للتوقعات.وقال رئيس الوزراء الصيني، لي كه تشيانغ، أمس الأحد، إن من الضروري تعزيز أساس النمو المستقر في الصين ولا يزال الطلب غير الكافي يمثل مشكلة واضحة كما أن توقعات المستثمرين والشركات الخاصة غير مستقرة.في الوقت نفسه، من المرجح أن تتأثر أسعار النفط برفع أسعار الفائدة في جميع أنحاء العالم مع تشديد البنوك المركزية العالمية السياسة بسبب مخاوف من زيادة التضخم. وبدأ التجار في أخذ زيادات أسعار الفائدة في الاعتبار في جميع أنحاء العالم ولكنهم يأملون في زيادات أقل من العام الماضي.