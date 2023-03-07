أسعار الذهب تعاود الانخفاض في الأسواق العالمية

السومرية نيوز – اقتصاد



انخفاض أسعار الذهب بعدما سجل أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع تقريبا، مع تأهب المستثمرين لشهادة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول بالكونجرس هذا الأسبوع وبيانات الوظائف الأميركية الشهرية، وكلاهما يمكن أن يؤثر على سياسة أسعار الفائدة.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1846.54 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1956 بتوقيت جرينتش، بعد أن صعد إلى أعلى مستوياته منذ 15 فبراير شباط عند 1858.19 دولار.





وكانت العقود الأميركية الآجلة للذهب مستقرة عند التسوية مسجلة 1854.60 دولار.