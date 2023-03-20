أسعار النفط عند أدنى مستوى في 15 شهراً

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسوية مايو أيار 2.32 دولار أو 3.2 بالمئة إلى 70.65 دولار للبرميل بحلول الساعة 0710 بتوقيت جرينتش. وهبطت العقود في وقت سابق إلى 70.56 دولار للبرميل مسجلة أدنى مستوى منذ ديسمبر كانون الأول 2021.وهوى برنت الأسبوع الماضي بنحو 12 بالمئة في أسوأ أداء أسبوعي منذ ديسمبر.كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أبريل نيسان 2.15 دولار أو 3.2 بالمئة إلى 64.59 دولار للبرميل. وهبط في وقت سابق إلى 64.51 دولار، وكان هذا أيضا أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2021.وهبط خام غرب تكساس الأسبوع الماضي 13 بالمئة تقريبا في أسوأ أداء أسبوعي منذ أبريل.وسينتهي تداول عقود أبريل نيسان غدا الثلاثاء، وانخفضت أيضا العقود الآجلة الأكثر تداولا لمايو أيار بواقع 3.2 بالمئة إلى 64.81 دولار للبرميل.يأتي انخفاض أسعار النفط رغم التوصل لصفقة تاريخية يستحوذ بموجبها بنك (يو.بي.إس) الأكبر في سويسرا على كريدي سويس ثاني أكبر مصرف في البلاد، وذلك في مسعى لوقف تفشي الأزمة المصرفية.وبعد الإعلان عن الصفقة، تعهد المجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) والبنك المركزي الأوروبي وبنوك مركزية كبرى أخرى بتعزيز السيولة في السوق ودعم المصارف.