انخفاض جديد بأسعار النفط.. برنت يقف عند 73 دولاراً

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو أيار 71 سنتا أو 1% إلى 73.08 دولارا للبرميل بحلول الساعة 05:14 بتوقيت غرينتش.كما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 74 سنتا أو 1.1 % إلى 66.90 دولارا للبرميل.وفي الجلسة السابقة، انخفض كل من برنت وغرب تكساس الوسيط بنحو 3 دولارات للبرميل قبل أن يغلقا على ارتفاع، نقلاً عن رويترز.وقال مسؤولون من مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى إنه "من غير المرجح أن تراجع المجموعة السقف المفروض على سعر النفط الروسي والبالغ 60 دولارا مثلما هو مخطط".وأضافوا أن "المفوضية الأوروبية أبلغت سفراء دول الاتحاد الأوروبي في مطلع الأسبوع بعدم وجود رغبة ملحة بين المجموعة لإجراء مراجعة فورية".ومن المقرر أن تعقد أوبك، التي تضم أكبر الدول المصدرة للنفط في العالم وحلفاء بينهم روسيا، اجتماعاً في الثالث من نيسان.واتفقت المجموعة في تشرين الأول على خفض أهداف إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يومياً حتى نهاية 2023.