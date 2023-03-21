أسعار النفط تعاود الارتفاع

ارتفعت أسعار النفط في تعاملات بعد الظهيرة اليوم الثلاثاء، وعوضت بذلك أسواق الذهب الأسود جزءا من الخسائر التي منيت بها في وقت سابق بسبب الاضطرابات في البورصات جراء أزمة المصارف.





واضافت: "ارتفعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 1.82% إلى 75.13 دولار للبرميل".



وذكرت وكالة "بلومبرغ"، ان "العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" صعدت بنسبة 2.16% إلى 69.10 دولار للبرميل".واضافت: "ارتفعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 1.82% إلى 75.13 دولار للبرميل".