في الأسواق العالمية.. ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من 1.5% إلى 76.53 دولار للبرميل في الأسواق العالمية.

ويأتي هذا الارتفاع بعد قرار الفدرالي بزيادة الفائدة بنحو ربع نقطة مئوية، وتوقع نمو معدلات التضخم في أميركا بنسبة 3.3% في 2023.

وكانت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة انخفضت، اليوم الأربعاء، لتقلص مكاسبها على مدار يومين متتاليين بعد أن أظهر تقرير ارتفاع مخزونات الخام الأميركية بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي في إشارة إلى احتمال ضعف الطلب على الوقود.