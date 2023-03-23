قرارات البنك الامريكي تهوي بأسعار النفط.. انخفاض جديد

وبحلول الساعة 04:12 بتوقيت غرينتش انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 68 سنتا أو 0.89% إلى 76.01 دولار للبرميل، وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 78 سنتا أو 1.1% إلى 70.12 دولار للبرميل.وبلغ الخامان أعلى مستوياتهما عند الإغلاق منذ 14 مارس/آذار في تسوية أمس الأربعاء، نقلاً عن "رويترز".وقال باول أمس الأربعاء، إن ضغوط القطاع المصرفي قد تؤدي إلى أزمة ائتمان مع تداعيات "واضحة" على الاقتصاد الأميركي الذي يتوقع مسؤولون في البنك المركزي الأميركي تباطؤه أكثر عن المتوقع من قبل هذا العام.وتسببت أزمة البنوك الأميركية في تقلبات لتداول الأصول المحفوفة بالمخاطر مثل النفط خلال الأسبوع الماضي، مع ترقب المستثمرين لقرار المركزي الأميركي بشأن رفع الفائدة أمس الأربعاء.