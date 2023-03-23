أسعار صرف الدولار في أول أيام شهر رمضان



السومرية نيوز - اقتصاد





تنشر السومرية نيوز، أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في الاسواق المحلية العراقية لليوم الخميس.





سعر شراء الدولار 155,500 لكل 100 دولار



في الشمال:

سعر بيع الدولار 156,750 لكل 100 دولار



في الجنوب

سعر بيع الدولار 156,750 لكل 100 دولار

سعر شراء الدولار 155,750 لكل 100 دولار سعر بيع الدولار 156,500 لكل 100 دولارسعر شراء الدولار 155,500 لكل 100 دولارسعر بيع الدولار 156,750 لكل 100 دولارسعر بيع الدولار 156,750 لكل 100 دولارسعر شراء الدولار 155,750 لكل 100 دولار