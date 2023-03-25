الاستثمار النيابية تبحث مع شركات باكستانية توسيع الاستثمارات

وذكر بيان لمكتب الخفاجي ورد لـ السومرية نيوز، أن الأخير "زار معرض الصناعات الباكستانية المنفرد بنسخته الثانية والذي يُقام على ارض معرض بغداد الدولي".والتقى الخفاجي، وفق البيان، "العديد من رجال الاعمال و رؤساء الشركات الباكستانية، وناقش معهم توسيع الاستثمارات الباكستانية في العراق، لاسيما الصناعات الغذائية والتحويلية، مؤكداً ان العراق و من خلال لجانه النيابية المختصة يعمل على تشريع قوانين وتشريعات مرنة ومشجعة لجميع المستثمرين المحليين والاجانب".من جهتهم، اشاد جمع رجال الاعمال واصحاب الشركات الباكستانيين "بالتقدم الذي يشهده العراق في مجال الاستثمار وتنمية الموارد البشرية الوطنية".