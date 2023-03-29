أسعار المعدن الأصفر تسجل تراجعًا كبيرًا مع أستقرار الدولار

وانخفض المعدن الأصفر بنسبة 0.61 في المائة أو ما يعادل 12.01 دولاراً ليصل إلى 1961.84 دولاراً للأونصة.ونزلت عقود الذهب تسليم أبريل 2023 بنسبة 0.53 في المائة أو ما يوازي 10.5 دولارات لتصل إلى 1979.95 دولاراً للأونصة.وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة بنسبة 0.38 في المائة إلى 23.33 دولارا، ونزل البلاتين 0.31 في المائة إلى 968.9 دولارا، في حين انخفض البلاديوم 0.21 في المائة إلى 1411.78 دولارا.