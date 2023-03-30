اسعار صرف الدولار في اسواق العراق اليوم

تنشر السومرية نيوز، أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في الاسواق المحلية العراقية لليوم الخميس.



سعر بيع الدولار 153,750 لكل 100 دولار



سعر شراء الدولار 152,750 لكل 100 دولار



في الشمال:

سعر بيع الدولار 154,000 لكل 100 دولار



سعر شراء الدولار 153,000 لكل 100 دولار



في الجنوب:

سعر بيع الدولار 154,000 لكل 100 دولار



سعر شراء الدولار 153,000 لكل 100 دولار في بغداد:سعر بيع الدولار 153,750 لكل 100 دولارسعر شراء الدولار 152,750 لكل 100 دولارفي الشمال:سعر بيع الدولار 154,000 لكل 100 دولارسعر شراء الدولار 153,000 لكل 100 دولارفي الجنوب:سعر بيع الدولار 154,000 لكل 100 دولارسعر شراء الدولار 153,000 لكل 100 دولار