انخفاض أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية

وهبط سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي إلى 151.500 دينار مقابل كل 100 دولار، في تعاملات العاصمة بغداد.أما في أسواق الإقليم، فقد بلغ سعر الصرف 152 ألف دينار مقابل 100 دولار في تعاملات اليوم غير الرسمية.وقرر البنك المركزي العراقي في وقت سابق، تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة الماليَّة 1300 دينار لكل دولار وبيعه بـ(1310) دينار لكل دولار إلى المصارف من خلال المنصة الإلكترونية، ويباع بـ(1320) دينار لكل دولار من المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية للمستفيد النهائي.