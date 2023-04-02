اسعار صرف الدولار في اسواق العراق اليوم

السومرية نيوز - اقتصاد



تنشر السومرية نيوز، أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في الاسواق المحلية العراقية ليوم الاحد.





سعر بيع الدولار 150,250 لكل 100 دولار



سعر شراء الدولار 149,250 لكل 100 دولار



في الشمال:

سعر بيع الدولار 150,750 لكل 100 دولار



سعر شراء الدولار 149,750 لكل 100 دولار



في الجنوب:

سعر بيع الدولار 150,500 لكل 100 دولار



سعر شراء الدولار 149,500 لكل 100 دولار في بغداد:سعر بيع الدولار 150,250 لكل 100 دولارسعر شراء الدولار 149,250 لكل 100 دولارفي الشمال:سعر بيع الدولار 150,750 لكل 100 دولارسعر شراء الدولار 149,750 لكل 100 دولارفي الجنوب:سعر بيع الدولار 150,500 لكل 100 دولارسعر شراء الدولار 149,500 لكل 100 دولار