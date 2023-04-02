السومرية نيوز تنشر نص مسودة مشروع قانون الموازنة

تنشر السومرية نيوز، مسودة مشروع قانون الموازنة التي ارسلتها الحكومة الى مجلس النواب لإقرارها.

ودعا رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، مجلس النواب إلى الإسراع بحسم مشروع قانون الموازنة.

