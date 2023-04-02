تحديد موعد القراءة الاولى لقانون الموازنة

حدد النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، موعد القراءة الاولى لمشروع قانون الموازنة.

وقال المندلاوي خلال رئاسته جلسة اليوم، إن "الجلسة المقبلة ستشهد القراءة الاولى لقانون الموازنة الاتحادية".

وعقد مجلس النواب، اليوم الاحد، جلسة له برئاسة النائب الاول لرئيس البرلمان محسن المندلاوي وبحضور 170 نائباً.