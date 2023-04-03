بعد قرار "أوبك +" بخفض الانتاج.. اسعار النفط تُسجل ارتفاعاً كبيراً

وبحلول الساعة 04:50 بتوقيت غرينتش، زادت العقود الآجلة لخام 4.16 دولار أو 5.21% إلى 84.05 دولار للبرميل، لتقلص من مكاسبها بداية التعاملات بعد أن سجلت أكثر من 86 دولارا للبرميل وهو أعلى مستوى في نحو شهر.وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 4 دولارات، أو 5.29%، إلى 79.67 دولارا للبرميل.ورفع بنك غولدمان ساكس توقعاته لأسعار العقود الآجلة لخام برنت بعد الإعلان المفاجئ من "أوبك+" بشأن تبني المزيد من الخفض في الإنتاج.وقال محللو البنك في مذكرة، إن التوقعات لسعر خام برنت لكانون الأول 2023 زادت 5 دولارات إلى 95 دولارا للبرميل، فيما تم رفع التوقعات لكانون الأول 2024 بواقع 3 دولارات إلى 100 دولار للبرميل.وقال البنك: "الخفض المفاجئ (للإنتاج) اليوم يتفق مع نهج" أوبك+" الجديد بالتصرف بشكل استباقي لأنها تستطيع فعل ذلك دون تكبد خسائر كبيرة في حصتها السوقية".وتشير تقديرات البنك إلى أن خفض الإنتاج يمكن أن يوفر زيادة 7% في أسعار النفط، مما يساهم في زيادة إيرادات دول "أوبك+".وأعلن منتجو النفط الرئيسيون في تحالف "أوبك+"، وهم السعودية وروسيا والعراق والإمارات والكويت وكازاخستان والجزائر وسلطنة عُمان بالإضافة إلى الغابون، عن تخفيض طوعي في إنتاج النفط بواقع 1.657 مليون برميل يومياً بداية من مطلع شهر مايو المقبل حتى نهاية 2023، وبلغت حصة السعودية وروسيا من الخفض الطوعي 500 ألف برميل يومياً لكل منهما.