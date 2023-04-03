الكويت: خفض انتاج النفط طوعا استباقي لدعم استقرار الأسواق

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن وزير النفط الكويتي قوله، إن "خفض إنتاج النفط طوعا من دول تحالف "أوبك+" جاء كتحرك استباقي لدعم استقرار الأسواق النفطية وسط تطورات عالمية سريعة".ونقلت الوكالة عن بدر الملا، أن "هذه التطورات تشمل ارتفاع أسعار الفائدة العالمية ومستويات الدين العالمي والأزمة المصرفية والتطورات الجيوسياسية".وكانت عدة دول من تحالف اوبك+ اعلنت امس الاحد عن خفض طوعي لانتاج النفط وذلك للمحافظة على استقرار اسواق النفط العالمية.