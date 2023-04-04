عالمياً.. أسعار المعدن الأصفر تعاود الانخفاض

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.2٪ إلى 1980.39 دولارًا للأوقية اعتبارًا من 03:14 بتوقيت جرينتش. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1997.70 دولاراً.وانخفضت أسعار الذهب يوم الاثنين بعد الإعلان عن خفض مفاجئ في إنتاج أوبك + الخام خلال عطلة نهاية الأسبوع. لكن الأسعار عكست مسارها للارتفاع بنسبة 1٪ حيث تعثر الدولار بعد صدور بيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة.وتراجع نشاط التصنيع في الولايات المتحدة في مارس إلى أدنى مستوى في ما يقرب من ثلاث سنوات مع انخفاض الطلبيات الجديدة، وقال محللون إن النشاط قد ينخفض أكثر بسبب تشديد شروط الائتمان.يُنظر إلى السبائك على أنها تحوط ضد التضخم ، لكن المعدلات المرتفعة تزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالأصل غير العائد.وتراجعت الفضة الفورية 0.5٪ إلى 23.88 دولارًا للأونصة ، وتراجع البلاتين 0.1٪ إلى 984.99 دولارًا ، وانخفض البلاديوم 0.1٪ إلى 1458.42 دولارًا.