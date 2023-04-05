عالميا.. ارتفاع أسعار المعدن الاصفر

وارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.1٪ إلى 2022.09 دولارًا للأوقية اعتبارًا من 03:55 بتوقيت جرينتش، واستقرت عقود الذهب الأمريكية الآجلة عند 2038.90 دولارا.ويحوم مؤشر الدولار بالقرب من أدنى مستوياته في شهرين، مما يجعل السبائك أرخص للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.وارتفعت أسعار الذهب بنسبة 2٪ لتتجاوز 2000 دولار للأونصة يوم أمس الثلاثاء بعد جولة أخرى من البيانات الاقتصادية الأمريكية الضعيفة التي أشارت إلى تباطؤ الاقتصاد.وأظهرت البيانات أن فرص العمل في الولايات المتحدة انخفضت في فبراير/ شباط إلى أدنى مستوى لها منذ ما يقرب من عامين، مما يشير إلى تراجع سوق العمل.وأظهر تقرير منفصل انخفاض الطلبيات الجديدة للسلع المصنعة في الولايات المتحدة للشهر الثاني على التوالي في فبراير/ شباط.وارتفع سعر الفضة الفوري 0.1 بالمئة إلى 25.03 دولارًا للأوقية ، بينما ارتفع البلاتين 0.5 بالمئة إلى 1022.58 دولارًا، وارتفع البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1461.42 دولارًا.