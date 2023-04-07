لشهر الثاني عشر على التوالي.. أسعار المواد الغذائية في العالم تتراجع

السومرية نيوز - دوليات



أعلنت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "فاو"، اليوم الجمعة، أن الأسعار العالمية للمواد الغذائية، وإن كانت لا تزال "مرتفعة جدًا"، تراجعت للشهر الثاني عشر على التوالي مسجلة انخفاضًا بنسبة 20,5% في آذار/مارس 2023، بالمقارنة مع الشهر ذاته من عام 2022، حين كانت الأسواق تشهد أولى تبعات الحرب في أوكرانيا.

وأفادت الفاو، بأن "الوفرة المتاحة وضعف الطلب على الواردات وتمديد المبادرة حول حبوب البحر الأسود (الاتفاقية التي سمحت بتصدير الحبوب الأوكرانية) أسهمت في هذا التراجع".



واشارت إلى أن "الأسعار لا تزال تلقي بعبئها على الدول المستوردة ذات الأوضاع الاقتصادية الصعبة".