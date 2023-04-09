أمريكا توجه دعوة لأوروبا بشأن صناعة الرقائق.. ما علاقة الصين؟

وقالت ريموندو، لتلفزيون بلومبرغ: "نحتاج للعمل المشترك معاً، وسواء كانت مبادرة قانون خفض التضخم أو الرقائق الإلكترونية، فستتاح فرص للشركات الأوروبية وفرص لشركاتنا للعمل معاً، للارتقاء لمستوى الحدث".وذكرت أن النهج الأمريكي تجاه الصين يرمي إلى حماية التكنولوجيا الأمريكية والأمن القومي في حين تدعم صادرات سلع معينة، وأضافت: إن أمريكا لا تطمح إلى تصنيع كل رقائق أشباه الموصلات محلياً، ولكن يتعين أن تعتمد بصورة أقل على منطقة آسيا.تابعت: "لا يوجد شخص يعتقد أنه ينبغي لنا أن نصنع كل احتياجاتنا داخل أمريكا، وكون أننا نشتري ما يفوق 90% من رقائقنا المتطورة من تايوان يعد أمراً غير مستدام، ويكاد يكون يشكل خطراً".