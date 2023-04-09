انخفاض أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية

146,100145,500146,500144,500وكانت أسعار الصرف في بغداد وإقليم كردستان صباح اليوم على النحو التالي:147,700147,250148,250147.500في وقت سابق، اعلن البنك المركزي العراقي تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة الماليَّة 1300 دينار لكل دولار وبيعه بـ(1310) دينار لكل دولار إلى المصارف من خلال المنصة الإلكترونية، ويباع بـ(1320) دينار لكل دولار من المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية للمستفيد النهائي.