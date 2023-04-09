بدأت اللجنة المالية النيابية، مساء الأحد، مناقشة قانون الموازنة العامة.

وقال المجلس في بيان، إنه "برئاسة النائب الاول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي اللجنة المالية النيابية تبدأ مناقشة قانون الموازنة". وكان مجلس النواب انهى قبل أيام القراءة الاولى لمشروع قانون الموازنة لثلاث سنوات.

