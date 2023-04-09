المندلاوي يوجه بالاسراع في انجاز الموازنة واستكمال متطلباتها

وقال مكتب المندلاوي في بيان، إن الأخير "ترأس مساء اليوم الأحد اجتماعاً للجنة المالية النيابية، بحضور رئيسها وأعضائها، لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات (٢٠٢٣، ٢٠٢٤، ٢٠٢٥)".ووجه المندلاوي اللجنة المالية النيابية في "الاستمرار بعقد إجتماعات متواصلة من اجل الاسراع في إنجاز مشروع قانون الموازنة، ووضع آليات مناسبة ودقيقة لاستكمال متطلباتها ومنها، تشكيل لجان فرعية، وإعداد تقرير مفصل عنها"، مشيراً إلى ان "القانون سيركز على تلبية مطالب الناس وزيادة تخصيصات الجوانب الخدمية والمشاريع الاستثمارية وتفعيل القطاع الخاص".واكد النائب الأول "حرص مجلس النواب على التدقيق في جميع فقرات الموازنة"، مؤكداً أن "الفترة القليلة المقبلة ستشهد ادراج فقرة القراءة الثانية للقانون على جدول أعمال المجلس"، مبيناً ان "الشعب ينتظر من ممثليه سرعة استكمالها والتصويت عليها لارتباطها المباشر بحياته".