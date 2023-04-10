البنك المركزي يصدر توجيهاً بشأن استقطاع قسط قروض الموظفين

وذكر بيان للمركزي ورد لـ السومرية نيوز، أنه "وجّه المصارف المجازة، بتأجيل استقطاع قروض الموظفين لشهر نيسان الحالي".وبين، أن ذلك "بمناسبة عيد الفطر المبارك، بناءً على توجيه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني".