ارتفاع الصادرات الصينية الى الشرق الاوسط وانخفاض الأمريكية.. كم بلغت حصة العراق منها؟

وقال رئيس مؤسسة "عراق" المستقبل للدراسات والاستشارات الاقتصادية منار العبيدي في تدوينة تابعتها السومرية نيوز، ان "الصادرات الصينية الى اهم دول الشرق الاوسط ترتفع في 2022 بنسبة 65% مقارنة مع 2015 ولتبلغ 173 مليار دولار والصادرات الامريكية الى نفس الدول تتراجع بنسبة 5% مقارنة مع نفس الفترة ولتبلغ 69 مليار دولار امريكي فقط".وأضاف، "في 2015 كانت البضائع الصينية تمثل 1.5 من قيمة البضائع الامريكية المصدرة الى المنطقة، في 2022 كانت البضائع الصينية تمثل 2.5 من قيمة البضائع الامريكية المصدرة الى المنطقة".1-"إسرائيل" بنسبة نمو بلغت 91%.2- تركيا بنسبة نمو بلغت 83%.3- العراق بنسبة نمو بلغت 77%.1- العراق 52%.2- السعودية 42%.3- الامارات العربية المتحدة 10%.2015: الامارات العربية المتحدة بقيمة 37 مليار دولار.2022: الامارات العربية المتحدة بقيمة 54 مليار دولار.2015: الامارات العربية المتحدة بقيمة 23 مليار دولار.2022: الامارات العربية المتحدة بقيمة 21 مليار دولار.2015: 8 مليار دولار.2022: 14 مليار دولار.2015: 1.9 مليار دولار امريكي.2022: 950 مليون دولار امريكي.