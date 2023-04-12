أسعار النفط بالتعاملات المُبكرة.. برنت يستقر عند 85 دولاراً

وانخفض خام برنت خمسة سنتات إلى 85.57 دولار للبرميل بحلول الساعة 0029 بتوقيت جرينتش بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ستة سنتات إلى 81.48 دولار للبرميل.وقالت مصادر إن بيانات معهد البترول الأمريكي أظهرت ارتفاع مخزونات الخام بمقدار 380 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في السابع من أبريل نيسان، مقارنة مع توقعات ثمانية محللين استطلعت رويترز آراءهم بانخفاض قدره 600 ألف برميل.ووفقا لبيانات المعهد فقد ارتفعت مخزونات البنزين في الفترة نفسها بمقدار حوالي 450 ألف برميل بينما كان المحللون يتوقعون انخفاضها 1.6 مليون برميل.ومن المقرر أن تنشر الحكومة الأمريكية بيانات مخزوناتها في الساعة 1430 بتوقيت جرينتش اليوم الأربعاء.كانت الأسعار ارتفعت نحو اثنين بالمئة أمس الثلاثاء وسط آمال في أن يبطئ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وتيرة التشديد النقدي بعد نشر بيانات أسعار المستهلكين الأمريكيين في وقت لاحق اليوم الأربعاء.وقال باتريك هاركر رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في فيلادلفيا إنه يشعر أن البنك المركزي الأمريكي سيكتفي قريبا من رفع أسعار الفائدة.وحذر صندوق النقد الدولي أمس الثلاثاء من أن الثغرات الكامنة في النظام المصرفي قد تؤدي إلى أزمة جديدة وتضر بالنمو العالمي هذا العام لكنه حث الدول الأعضاء على الاستمرار في تشديد السياسة النقدية لكبح جماح التضخم العنيد.ومن المقرر أن تنشر منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) تقريرها الشهري غدا الخميس بينما ستنشر وكالة الطاقة الدولية تقريرها يوم الجمعة، وسيتضمن التقريران أحدث التوقعات للعرض والطلب بسوق النفط.