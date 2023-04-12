العراق يوجه طلباً لصندوق النقد والبنك الدوليين بشأن أسعار الصرف

السومرية نيوز – اقتصاد



طالب محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، اليوم الأربعاء، صندوق النقد والبنك الدوليين بتقديم الدعم للعراق لتحقيق استقرار سعر الصرف على وفق الممارسات الدولية.





وأضاف، أن "الاجتماع شهد مناقشة توجّه العراق نحو عقد برنامج (غير تمويلي) يتضمن تقديم الصندوق الدعم الفني والاستشاري للإصلاح الاقتصادي الذي تتبنّاه الحكومة العراقية في تحقيق الاستقرار المالي والنقدي".



وذكر: "تمّ الاتفاق على إعداد مسوّدة الاتفاق على البرنامج والمباشرة بتنفيذه في الأيام المقبلة".



وبحسب البيان، طالب العلّاق الصندوق بـ"تقديم الدعم للبنك المركزي العراقي في إجراءاته لتحقيق استقرار سعر الصرف على وفق الممارسات الدولية، واتفاقية العراق مع صندوق النقد الدولي التي صدَّق عليها مجلس النوّاب العراقي عام 2008". وذكر المكتب الإعلامي للبنك المركزي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "اجتماعات الوفد العراقي مع صندوق النقد والبنك الدوليين بحضور محافظ البنك المركزي العراقي علي محسن العلاق، ووزيرة المالية طيف سامي، والوفد الفني المرافق لهما، بدأت في العاصمة الأميركية، واشنطن".وأضاف، أن "الاجتماع شهد مناقشة توجّه العراق نحو عقد برنامج (غير تمويلي) يتضمن تقديم الصندوق الدعم الفني والاستشاري للإصلاح الاقتصادي الذي تتبنّاه الحكومة العراقية في تحقيق الاستقرار المالي والنقدي".وذكر: "تمّ الاتفاق على إعداد مسوّدة الاتفاق على البرنامج والمباشرة بتنفيذه في الأيام المقبلة".وبحسب البيان، طالب العلّاق الصندوق بـ"تقديم الدعم للبنك المركزي العراقي في إجراءاته لتحقيق استقرار سعر الصرف على وفق الممارسات الدولية، واتفاقية العراق مع صندوق النقد الدولي التي صدَّق عليها مجلس النوّاب العراقي عام 2008".

وبحث محافظ البنك المركزي العراقي علي محسن العلاّق، اليوم الأربعاء، خلال لقاءه بمساعد وزير الخزانة الأمريكية براين نيلسون، تسهيل إجراءات البنك المركزي العراقي في عملية التحويلات المالية.



وذكر المكتب الإعلامي للبنك المركزي، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "العلاّق التقى بمساعد وزير الخزانة الأمريكية "براين نيلسون" على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين".



وأضاف، أن "الطرفين ناقشا تسهيل إجراءات البنك المركزي العراقي في عملية التحويلات المالية، فيما أبدت الخزانة الأمريكية مرونة واستعداداً كبيرين لمساعدة البنك المركزي العراقي في جهوده الرامية إلى تحقيق استقرار سعر الصرف".



وبحسب البيان، أشار العلاقة الى "اتفاقه مع مساعد وزير الخزانة الأمريكية على تكثيف التواصل بين الفرق الفنية للطرفين لتنفيذ خطوات تسهيلية جرى الاتفاق عليها أثناء اللقاء، خلال مدّة قصيرة".



