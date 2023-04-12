أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية

السومرية نيوز – اقتصاد



تنشر السومرية نيوز، أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في الأسواق المحلية العراقية لليوم الأربعاء.





سعر شراء الدولار 146,250 لكل 100 دولار

سعر شراء الدولار 144,250 لكل 100 دولار



في الشمال:

سعر شراء الدولار 145,750 لكل 100 دولار

سعر شراء الدولار 143,750 لكل 100 دولار



في الجنوب

سعر شراء الدولار 146,500 لكل 100 دولار

سعر شراء الدولار 144,500 لكل 100 دولار



فيما كانت أسعار صرف الدولار نهار يوم أمس بالشكال التالي:

سعر شراء الدولار 145,750 لكل 100 دولار

سعر شراء الدولار 143,750 لكل 100 دولار



في الشمال:

سعر شراء الدولار 145,000 لكل 100 دولار

سعر شراء الدولار 143,000 لكل 100 دولار



في الجنوب

سعر شراء الدولار 145,750 لكل 100 دولار

سعر شراء الدولار 143,750 لكل 100 دولار

في بغداد:سعر شراء الدولار 146,250 لكل 100 دولارسعر شراء الدولار 144,250 لكل 100 دولارفي الشمال:سعر شراء الدولار 145,750 لكل 100 دولارسعر شراء الدولار 143,750 لكل 100 دولارفي الجنوبسعر شراء الدولار 146,500 لكل 100 دولارسعر شراء الدولار 144,500 لكل 100 دولارسعر شراء الدولار 145,750 لكل 100 دولارسعر شراء الدولار 143,750 لكل 100 دولارفي الشمال:سعر شراء الدولار 145,000 لكل 100 دولارسعر شراء الدولار 143,000 لكل 100 دولارفي الجنوبسعر شراء الدولار 145,750 لكل 100 دولارسعر شراء الدولار 143,750 لكل 100 دولار