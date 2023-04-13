"أوبك" تحذر من مخاطر تراجع الطلب على النفط في الصيف

وقالت "أوبك" في تقرير شهري، إن "الطلب سيرتفع 2.32 مليون برميل يوميًا أو 2.3 %، دون تغيير عن توقعات الشهر الماضي".وأضافت ان "مخاطر تراجع الطلب على النفط خلال فصل الصيف يرجع جزئيًا إلى التخفيضات المفاجئة للإنتاج المستهدف التي أعلنها منتجو "أوبك+" في الثاني من نيسان.