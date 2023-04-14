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ارتفاع جديد بأسعار النفط.. برنت يتجاوز عتبة الـ86 دولاراً
اقتصاد
2023-04-14 | 01:07
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
643 مشاهدة
السومرية نيوز – اقتصاد
ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الجمعة، بعد انخفاضها واحدا بالمئة في الجلسة السابقة، إذ تقيّم السوق ظروف المعروض الداعمة قبيل توقعات وكالة الطاقة الدولية الشهرية للطلب.
وبحلول الساعة 0035 بتوقيت جرينتش، زادت العقود الآجلة لخام برنت 17 سنتا، أو 0.2 بالمئة، إلى 86.26 دولار للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 20 سنتا، أو 0.2 بالمئة، إلى 82.36 دولار للبرميل.
وتلقت الأسعار دعما من توقعات نقص المعروض بسبب انخفاض الإنتاج المتوقع في روسيا.
وقال محللون من بنك إيه.إن.زد في مذكرة للعملاء صباح اليوم الجمعة "الصادرات الروسية تظهر علامات تراجع حيث ورد أن الإنتاج تقلص 700 ألف برميل يوميا".
على جانب الطلب، يتركز اهتمام المستثمرين على تقرير سوق النفط الشهري الذي تصدره وكالة الطاقة الدولية في وقت لاحق اليوم، مع احتمال أن تخفض الوكالة توقعاتها للطلب العالمي بسبب تعثر نمو الاقتصاد الكلي.
وأشار التقرير الشهري لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، الذي صدر أمس الخميس، إلى مخاطر تراجع الطلب على النفط في الصيف، عازيا ذلك إلى نمو أضعف وتشديد السياسة النقدية وعدم الاستقرار في القطاع المالي العالمي.
ولكن، صدرت بيانات التجارة الصينية أمس الخميس وأظهرت ارتفاع واردات النفط الخام 22.5 بالمئة على أساس سنوي في مارس، مما عزز الآمال حيال التعافي الاقتصادي الصيني.
تأتي المستويات المرتفعة قليلا للأسعار اليوم الجمعة في نهاية أسبوع وصل فيه الخامان القياسيان إلى أعلى مستوياتهما في أكثر من شهرين بفضل بيانات تظهر تباطؤ التضخم الأمريكي وضعف الدولار.
وقفز خام غرب تكساس الوسيط اثنين بالمئة منذ بداية الأسبوع، بينما ارتفع خام برنت 1.3 بالمئة، وسجل كلاهما مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي.
وأغلق مؤشر الدولار أمس الخميس عند أدنى مستوى منذ بداية فبراير، بعد صدور بيانات أسعار المستهلكين والمنتجين في الولايات المتحدة هذا الأسبوع والتي عززت التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) يقترب من نهاية دورة رفع الفائدة.
وضعف الدولار يجعل النفط المقوم بالعملة الأمريكية أرخص للمستثمرين الذين يحملون عملات أخرى، مما يعزز الطلب.
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