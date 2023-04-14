بالأرقام.. انخفاض معدل التضخم في العراق خلال شباط الماضي

وقال رئيس مؤسسة "عراق" المستقبل للدراسات والاستشارات الاقتصادية منار العبيدي، في تدوينة تابعتها السومرية نيوز، ان "نسبة التضخم السنوية لشهر شباط 2023 في العراق انخفضت لتبلغ 7.4% مقارنة مع 8.2% في شهر كانون الثاني، كما انخفض مستوى التضخم لشهر شباط بالنسبة للسلع الغذائية ليبلغ 10.1% مقارنة مع 10.4% في شهر كانون الثاني من العام الحالي".وأضاف، "نسبة التضخم في قطاع النقل بلغت 12.8% منخفضات عن شهر كانون الثاني اذ كان 13.9%، اما نسبة التضخم بقطاع السكن فبلغت 3.6% على اساس سنوي، وبلغت نسبة التضخم في القطاع الصحة 7.5% مرتفعا عن شهر كانون الثاني اذ كان 6.5%".

وبالفعل، أعلنت وزارة التخطيط في وقت سابق، ارتفاع معدل التضخم الشهري خلال شهر كانون الثاني/يناير من العام 2023، بلغ 3.6% عن شهر كانون الأول/ديسمبر 2022، وقالت إن ذلك الارتفاع سببه "التداعيات العالمية وسعر الصرف الذي تغير خلال الفترة الأخيرة".ما التضخم؟يعد التضخم فقدان القوة الشرائية بمرور الوقت، مما يعني أن كمية النقود التي تمتلكها لن تشتري لك اليوم ما اشترته أمس.ويتم التعبير عنها عادة بأنها التغيير السنوي في أسعار السلع والخدمات اليومية، مثل: الطعام والأثاث والملابس والنقل والألعاب.يمكن أن يكون التضخم نتيجة لارتفاع الطلب لدى المستهلكين، لكنه يمكن أن يرتفع وينخفض أيضا بناء على التطورات التي لا علاقة لها بالظروف الاقتصادية، مثل إنتاج النفط المحدود ومشاكل سلسلة التوريد.