الطاقة الدولية: معروض النفط سينخفض 400 ألف برميل بنهاية 2023

وأشارت الوكالة إلى "زيادة متوقعة في الإنتاج قدرها مليون برميل يوميا من خارج "أوبك+" بدءا من مارس/آذار مقابل 1.4 مليون برميل يوميا ستخفضها الدول المنتجة بالمجموعة".وذكرت الوكالة إن ارتفاع مخزونات النفط العالمية ربما أثر على قرار "أوبك+"، مشيرة إلى أن "المخزونات في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بلغت في يناير كانون الثاني أعلى مستوى لها منذ يوليو/تموز 2021 عند 2.83 مليار برميل".