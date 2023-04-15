ارتفاع أسعار النفط.. تحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي

وحذرت الوكالة من أن تخفيضات الإنتاج الكبيرة التي أعلنتها الدول المنتجة في تحالف أوبك بلس قد تزيد من نقص المعروض النفطي وتضر بالمستهلكين.وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 0.3% عند التسوية أمس إلى 86.31 دولارا للبرميل، بينما بلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 82.52 دولارا للبرميل، مرتفعة 0.4%.وسجل الخامان القياسيان مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي، في ظل تهدئة المخاوف من الأزمة المصرفية التي وقعت الشهر الماضي، والقرار المفاجئ بزيادة خفض الإنتاج الذي اتخذه تحالف أوبك بلس الأسبوع الماضي.وقالت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري إن من المقرر أن يرتفع الطلب العالمي على النفط بمقدار مليوني برميل يوميا في عام 2023 إلى مستوى قياسي يبلغ 101.9 مليون برميل يوميا، مدفوعا في أغلبه بقوة استهلاك الصين بعد رفع القيود المرتبطة بجائحة كوفيد-19.لكن أوبك أشارت الخميس إلى مخاطر تراجع الطلب على النفط في الصيف لأسباب من ضمنها خفض الإنتاج بواقع 1.16 مليون برميل يوميا.وحذرت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري من أن قرار أوبك بلس قد يضر بالمستهلكين وتعافي الاقتصاد العالمي، وجاء في التقرير أن "المستهلكين الذين يواجهون تضخما في أسعار المواد الأساسية سيضطرون الآن إلى ضغط ميزانياتهم بشكل أكبر".وأضافت الوكالة "هذا ينعكس بشدة على الانتعاش الاقتصادي والنمو".وذكرت الوكالة أنها تتوقع انخفاضا في المعروض النفطي العالمي بمقدار 400 ألف برميل يوميا بحلول نهاية العام، مشيرة إلى زيادة متوقعة في الإنتاج قدرها مليون برميل يوميا من خارج أوبك بلس، بدءا من مارس/آذار الماضي، مقابل 1.4 مليون برميل يوميا ستخفضها الدول المنتجة بالمجموعة.