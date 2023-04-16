معركة اقتصادية عالمية "ضخمة" بين جبهة G7 ودول BRICS.. خبراء يحددون المنتصر منها

وقال رئيس مؤسسة "عراق المستقبل" المعنية بالشؤون الاقتصادية في تدونية تابعتها السومرية نيوز، ان "جبهة G7 يمثل الناتج المحلي لها ما نسبته 44% من مجمل الناتج المحلي العالمي في 2022 بينما ستثمل ما نسبته 41% من مجمل الناتج المحلي العالمي في 2028"، مشيرا الى ان "جبهة BRICS تمثل الناتج المحلي لها ما نسبته 30% من مجمل الناتج المجلي العالمي في 2022 وستحافظ على نفس النسبة في 2028".وأضاف ان "الاقتصاد الاقوى لدول الـ G7 هو اقتصاد الولايات المتحدة الامريكية بناتج محلي كلي يبلغ 25 ترليون في 2022 ومن المتوقع ان يبلغ بحدود 32 ترليون دولار في 2028، أما الاقتصاد الاقوى لدول BRICS فهو اقتصاد الصين بناتج محلي كلي بلغ 18.1 ترليون دولار في 2022 ومن المتوقع ان يبلغ بحدود 27.5 ترليون دولار في 2028".وتتكون دول الـ G7 من سبع دول (الولايات المتحدة الامريكية، اليابان، المانيا، بريطانيا، فرنسا، كندا، أيطاليا) بينما تتكون دول الـ BRICS من 5 دول (الصين، الهند، البرازيل، روسيا، جنوب افريقيا) من المتوقع ان يتم اضافة دول اخرى لها.لكن من الواضح ان جبهة G7 ستظل هي الاقوى خلال العشر سنوات القادمة، وذلك حسب بيانات البنك الدولي.